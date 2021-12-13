Тетяна Чорновіл зазначила, що лікарі не змогли пояснити причину зупинки серця.

Батько колишньої народної обраниці Тетяни Чорновіл раптово помер у Єгипті. Під час купання в морі 66-річному українцю з невідомої причини стало погано.

Про це розповіла екс-депутат Верховної Ради в Facebook.

"Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися на рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. На мілководді зупинився - і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, яке дорогою зупинилося. Аналізи були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще... Думали - диво, ще трохи й прокинеться, будемо згадувати та дивуватися. Поруч була мама, а я в цей час була на телефонному зв'язку... і тут все зупинилося...", — йдеться в повідомленні.

При цьому жінка зазначила, що медики до останнього боролися за життя її батька. За її словами, ні єгипетські, ні українські лікарі не змогли пояснити, що призвело до летального результату. Чорновіл припустила, що до смерті її батька могла привести отрута риби крилатки, яка поширена в Єгипті.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 11 грудня в Києві помер громадський діяч і колишній депутат Київради Олексій Новіков.

Причиною смерті став серцевий напад, йому було всього 38 років.

У Київській міській раді висловили співчуття рідним і близьким депутата Київської міської Ради VIII скликання Олексія Новікова.

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Автор: Анастасія Горбачова