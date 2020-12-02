У Сумах поліцейським довелося звільняти полонянку, яку викрав колишній коханець.
Читайте такожПід Києвом жінка через ревнощі на смерть забила чоловіка ніжкою столуПро це йдеться у сюжеті ТСН.
29-річну жінку той силою витягнув з квартири, в чому була, посадив в машину і вивіз в невідомому напрямку.
Крики, плач і опору жінки побачили перехожі. Запам'ятали колір машини і кілька цифр номерного знака і подзвонили в поліцію.
За пів години копи розшукали схожу машину біля гаражного кооперативу,а всередині побачили дівчину, що плаче.
Викрадач свій вчинок пояснив просто - посварився з коханою і хотів поговорити. Тепер за незаконне позбавлення волі йому загрожує до трьох років в'язниці.
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