Викрадач свій вчинок пояснив просто - посварився з коханою і хотів поговорити.

У Сумах поліцейським довелося звільняти полонянку, яку викрав колишній коханець.

Читайте такожПід Києвом жінка через ревнощі на смерть забила чоловіка ніжкою столуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

29-річну жінку той силою витягнув з квартири, в чому була, посадив в машину і вивіз в невідомому напрямку.

Крики, плач і опору жінки побачили перехожі. Запам'ятали колір машини і кілька цифр номерного знака і подзвонили в поліцію.

За пів години копи розшукали схожу машину біля гаражного кооперативу,а всередині побачили дівчину, що плаче.

Викрадач свій вчинок пояснив просто - посварився з коханою і хотів поговорити. Тепер за незаконне позбавлення волі йому загрожує до трьох років в'язниці.

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Автор: УНІАН