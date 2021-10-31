Серйозний інцидент у Херсоні трапився у суботу, зловмисника обеззброїли та затримали правоохоронці.

У суботу, 30 жовтня, в Херсоні близько 6 ранку на території мікрорайону "Таврійський" в одному із кафе чоловік з ножем вимагав у працівниці повернути якісь нібито неповернені гроші, а після приїзду поліції охорони забіг у розташований під закладом магазин та взяв у заручниці жінку-продавця.

Чоловік прибіг до каси, схопив жінку та підніс ніж до її горла, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Правоохоронці почали перемовини зі зловмисником, під час розмови чоловікові дали змогу покинути магазин разом з продавцем.

Назовні поліцейські швидко залишили чоловіка без ножа. Зловмисник був затриманий.

Пізніше стало відомо, що "відзначився" 30-річний місцевий житель-наркоман.

Чоловіку повідомили про підозру по ч. 2 ст. 147 "Захоплення заручників" та ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу. Затриманому загрожує 15 років позбавлення волі. Раніше в Херсоні сталася "крадіжка століття" – біля Бериславського шосе в одній з квартир серед білого дня вкрали 600 тисяч гривень, які належали 25-річному бізнесменові.

За даними ЗМІ, підприємець просто тримав гроші у шафі – не було ні камери спостереження, ні сигналізації.

Автор: Екатерина Присяжнюк