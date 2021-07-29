10-річний хлопчик розповів згодом медикам, що дуже перелякався та навіть не розумів, що робить.

З пожежі в Миколаєві врятували 10-річного хлопчика.

Про це розповіли у ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Вогонь зайнявся сьогодні, 29 липня, у квартирі на 4 поверсі п'ятиповерхового будинку на вул. Чкалова. О 8:12 на "101" зателефонували очевидці та повідомили, що з вікон квартири йде щільний дим.

Рятувальники приїхали за адресою та побачили, що з балкона квартири визирає дитина.

"Комбінованим підйомом із застосуванням трьохколінчастої та штурмової драбин вогнеборці евакуювали хлопчика 10 років та передали медикам. Каретою швидкої допомоги його доставлено до дитячої лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння у стані середньої тяжкості", - зазначили в ДСНС.

О 08:30 пожежу локалізували, а о 08:46 загасили. З'ясувалося, що згоріло 20 кв. м квартири, а вогонь загорівся через коротке замикання електромережі.

На опублікованому відео хлопчик розповів медикам "швидкої", що спочатку побачив дим, а потім зникла електроенергія. Дитина каже, що дуже перелякалася та навіть не розуміла, що робить.

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Автор: Катерина Комолова