Один військовий загинув на місці, а другий помер від ран у лікарні.

Суд обрав водію, який на Харківщині вчинив ДТП, внаслідок якого загинуло двоє військовослужбовців, запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Як повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе Золочівського ОТГ.

У поліції зазначають, що водій "Subaru Forester", рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля "Volkswagen Golf". "Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів не приходячи до тями він помер в лікарні", - сказано в повідомленні.

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Працівники управління карного розшуку та оперативники встановили, що водієм, який вчинив ДТП був 29-річний чоловік. Він кілька днів переховувався від правоохоронців.

Наразі його затримано. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

В поліції зазначають, що чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

ДТП - інші новини

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Державне бюро розслідувань України розпочало розслідування смертельної ДТП на Миколаївщині, у якій загинула 29-річна українська журналістка Олена Левицька, яка упродовж останніх п’яти років працювала на "Новинах-N".

Інформаційна служба НСЖУ повідомляє, що ДТП сталася на трасі Н-11 "Дніпро - Миколаїв". Несумісні з життям травми отримали миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Обоє вони померли в медичній установі.

Вони побралися в цьому році. Чоловіком журналістки був бойовий офіцер, який з перших днів війни захищав нашу країну від російської агресії.

В ДБР повідомили, що трагедія трапилась близько шостої вечора 19 листопада 2023 року. Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району. Водійка та пасажир - її чоловік від отриманих ушкоджень померли в лікарніКримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого). Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі.

На фото, які публікувало ДБР, видно, що в момент ДТП на трасі був сніг, ожеледиця.

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