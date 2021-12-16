24-річна жінка зізналась у скоєному.

У Києві матір вбила свою дворічну доньку. 24-річна жінка задушила дівчинку ременем від одягу.

Про це повідомила пресс-служба Київської міської прокуратури

Так, 24-річна жінка вбила свою доньку. Все це сталося за місцем проживання матері та її дитини. Медики, які прибули до помешкання, вже не могли допомогти дівчинці та констатували її смерть через удушення ременем для одягу.

"Наразі матір дитини затримано у порядку ст. 208 КПК України. Жінка зізналася у скоєному. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та обрання запобіжного заходу", - додали у прес-службі.

Читайте такожУ Харкові однорічна дівчинка отримала опіки гірляндоюПравоохоронці ведуть слідство та встановлюють усі причини та обставини інциденту. Чому матір вбила власну дитину - нині не повідомляється. Проте відомо, що прокуратура взяла слідство на особливий контроль.

Раніше УНІАН вже повідомляв, шо у Харкові жінка задушила дворічного сина поясом від халата та викинулася з вікна. Мати-вбивцю з Харкова взяли під варту прямо у реанімації.

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Автор: Поліна Кузенко