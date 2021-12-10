Жінку не могли доправити до суду, тому засідання по її справі проводили онлайн, по відеозв'язку.

У Харкові обрали запобіжний захід для жінки, яка задушила свого дворічного сина поясом від халата та намагалася вкоротити собі віку. Оскільки нині вона знаходиться у реанімації й медики не дозволили поліції забирати її до суду, засідання провели онлайн.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Засідання проводили по відеозв'язку, пізно ввечері. Суддя говорив з жінкою, яка знаходиться у лікарні. Їй повідомили про підозру та взяття під варту на 2 місяці без права на заставу. У СІЗО мати-вбивцю доправлять після виписки з лікарні. Проте коли це станеться - лікарі поки не кажуть, адже у жінки переломи ребер та стегна

Свою провину вона визнала. Судді жінка розповіла, що у неї виявили серйозну хворобу, вона думала, що у випадку її смерті про маленького сина ніхто не подбає. Чи дійсно вона серйозно хвора - медики поки не підтверджують.

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У Харкові в одній з квартир будинку на вулиці Академіка Павлова знайшли мертвим дворічного хлопчика. Його мати близько 4:00 ранку 8 грудня вистрибнула з вікна четвертого поверху. Сама жінка вижила, її госпіталізували.

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Після того, як жінка вбила власну дитину, вона сама зателефонувала до поліції.

Згодом стало відомо про стан матері-вбивці. Відзначається, що внаслідок падіння жінка отримала різні травми, зокрема, переломи ребер і перелом кісток тазу. Медики кажуть, що загрози її життю немає.

Автор: Поліна Кузенко