За попередніми даними, постраждали троє робітників.

Сьогодні в Одесі обвалилась частина стіни 3-поверхового житлового будинку, є постраждалі.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

"У Хутірському провулку, 6/3 стався обвал стіни. Є постраждалі", - повідомили в управлінні.

На місці працюють рятувальники.

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За даними прес-служби ДСНС Одещині, виклик про обвал стіни будинку в Суворовському районі надійшов об 11:11.

"Внаслідок неконтрольованого падіння стіни на 2-му поверсі під час планового демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждали 3 робітники, які потребують допомоги рятувальників. Прибулі на місце виклику рятувальники за допомогою спеціальних ніш транспортували одного чоловіка з відкритим переломом з 3-го поверху будівлі та передали працівникам швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що постраждалий помер на руках медиків.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що НП сталася у будинку, в якому у квітні минулого року вибухнув газ. Сьогодні, за попередніми даними, постраждали троє робітників. За словами очевидців, вони намагалися демонтувати стіну, коли вона на них звалилася.

Нагадаємо, що 2 квітня 2021 року в провулку Хутірському Суворовського району Одеси через вибух газу у квартирі сталося часткове руйнування триповерхового житлового будинку, постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок руйнування будинків в Одесі. 27 квітня вибух стався в будинку за адресою Сєрова,38. Він зруйнував житлову прибудову. Також вибуховою хвилею вибило скло у квартирі навпроти.

Площа руйнування становила 150 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не загинув.

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