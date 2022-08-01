Андрій Костін зазначив, що вже призначено кілька експертиз

Смерть українського бізнесмена Олексія Вадатурського могла бути цілеспрямованим вбивством. Він загинув при обстрілі окупантами Миколаєва.

Про це розповів новий генеральний прокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.

"Зараз дійсно одна з версій - цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його сім'ї. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначено кілька експертиз, було опитано понад 50 свідків", - зазначив Костін.

При цьому він вказав, що офіс генпрокурора оприлюднить нову інформацію "дуже швидко, з умовами того, щоб це не завадило подальшому розслідуванню".

Загибель бізнесмена Вадатурського-що відомо

Поссийские окупанти здійснили потужний обстріл Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич назвав його найсильнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ, загарбник випустили по Миколаєву близько 40 ракет.

Пізніше стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу загинувши Герой України Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що загибель бізнесмена була не випадковістю, а також навмисне вбивство.

Пізніше кремлівські пропагандисти Маргарита Симоньян і Борис Рожин фактично підтвердили, що Вадатурського цілеспрямовано вбили.

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