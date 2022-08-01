Смерть українського бізнесмена Олексія Вадатурського могла бути цілеспрямованим вбивством. Він загинув при обстрілі окупантами Миколаєва.
Про це розповів новий генеральний прокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.
"Зараз дійсно одна з версій - цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його сім'ї. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначено кілька експертиз, було опитано понад 50 свідків", - зазначив Костін.
При цьому він вказав, що офіс генпрокурора оприлюднить нову інформацію "дуже швидко, з умовами того, щоб це не завадило подальшому розслідуванню".
Загибель бізнесмена Вадатурського-що відомо
Поссийские окупанти здійснили потужний обстріл Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич назвав його найсильнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ, загарбник випустили по Миколаєву близько 40 ракет.
Пізніше стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу загинувши Герой України Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною.
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що загибель бізнесмена була не випадковістю, а також навмисне вбивство.
Пізніше кремлівські пропагандисти Маргарита Симоньян і Борис Рожин фактично підтвердили, що Вадатурського цілеспрямовано вбили.