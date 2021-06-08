За попередніми даними, дівчина викинулася з вікна.

Стала відома особистість 17-річної студентки, яка випала з 7 поверху гуртожитку у Львові. Нею була чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас.

Цю інформацію підтвердила голова Львівської обласної федерації пауерліфтингу Марія Розторгуй, пише ZAXID.NET.

Дівчина народилася у місті Яворів. В 11 років почала професійно займатися спортом, брала участь у чемпіонатах України з пауерліфтингу. Вона навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" на спеціальності "правознавство".

У 2019 році вона здобула золото чемпіонату України. Ірина присіла зі штангою вагою 125 кілограмів, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

Читайте такожНа Херсонщині 9-річний хлопчик поранив з пневматичної гвинтівки бабусю"Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловлювання щирі співчуття родині, близьким, друзям та тренеру багаторазової призерки чемпіонатів України, переможниці чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка сьогодні трагічно загинула. Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять", - йдеться у повідомленні обласної федерації пауерліфтингу у Facebook.

Смерть Ірини Квас

8 червня у Львові 17-річна студентка випала з 7 поверху гуртожитку на вулиці Лисинецькій. Дівчина загинула на місці від травм, отриманих внаслідок падіння.

За попередніми даними, спортсменка викинулася з вікна. Месцеві ЗМІ повідомляють, що перед цим у неї була сварка з хлопцем.

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Автор: Людмила Жерновська