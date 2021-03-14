Загиблий – 43-річний працівник поліції, перебував поза службою.

На трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг в Одеській області сталась смертельна аварія.

Читайте такожУ Києві п’яна жінка на "BMW" розтрощила чотири автомобілі (відео)

Як повідомляється на сайті обласної поліції, інцидент стався сьогодні вночі. Автомобіль Subaru рухався з боку м.Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги він зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, що стояла у крайній правій смузі. Від отриманих травм водій помер на місці.

Загиблий – 43-річний працівник поліції, перебував поза службою. Обставини пригоди уточнюються, про неї повідомили до ДБР.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров