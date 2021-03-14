В Одеській області сталась смертельна ДТП / Нацполіція
На трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг в Одеській області сталась смертельна аварія.
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Як повідомляється на сайті обласної поліції, інцидент стався сьогодні вночі. Автомобіль Subaru рухався з боку м.Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги він зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, що стояла у крайній правій смузі. Від отриманих травм водій помер на місці.
Загиблий – 43-річний працівник поліції, перебував поза службою. Обставини пригоди уточнюються, про неї повідомили до ДБР.
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