25-річному киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який неодноразово «мінував» станції столичної підземки та торгово-розважальні центри.

Читайте такожУ Чернівецькій області через невідомий хімічний запах евакуювали школярівЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, викрито зловмисника, який неодноразово повідомляв до поліції про нібито замінування, проте після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин.

«Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка, ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели причетність його до шести епізодів», - зазначив начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Юлія Янкевич