Також на них оформлювали соціальну допомогу, яку потім відбирали.

На Одещині затримали місцеву жительку, яка обманом вивезла за кордон двох жінок з вадами психічного розвитку, щоб експлуатувати їхню працю.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, підозрювана підшукувала дівчат та, використовуючи їхній уразливий стан, відправляла до міста Бухарест у Румунії під приводом поїздки на екскурсію.

За даними слідства, у Румунії вона погрожувала потерпілим, використовувала їхню матеріальну та іншу залежність, забороняла вільно пересуватися вулицями та експлуатувала їх на свій розсуд. Зокрема, примушувала виконувати господарські роботи у домоволодінні та доглядати її родичів. Також фігурантка справи встигла оформити на одну з жінок соціальну допомогу від компетентних органів Румунії, але надалі грошові виплати відбирала.

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За допомогою румунських колег до України вдалося повернути обох потерпілих. "Рабовласниці" повідомлено про підозру у переміщенні людей, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України).

Під час проведених обшуків вилучено мобільні телефони, чорнові записи та копії документів потерпілих. Підозрюваній мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У регіональному главку Національної поліції уточнили, що канал переправлення жінок за кордон у трудове рабство організувала та налагодила 56-річна жителька Подільського району.

За даними правоохоронців, зловмисниця з метою особистого збагачення завербувала двох жінок віком 33 та 40 років, які мали вади психічного розвитку та перебували у скрутному матеріальному становищі. Зокрема, жінка задурила їм голови байками про поїздку нібито на екскурсію й обманом вивезла їх за кордон.

"За кордоном вона змушувала потерпілих працювати в одному із житлових комплексів: одну – доглядальницею за двома хворими людьми, а другу – прибиральницею", - розповіли у поліції.

Наразі підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція оприлюднила частину запису, на якому зафіксовані свідчення потерпілих жінок. Вони розповідають, як їх примушували виконувати певні роботи, та не дозволяли покидати приміщення, водили у банк для відкриття рахунку для виплат тощо.

Одна з постраждалих розповіла, як дорогою за кордон питала у "благодійниці", куди вони направляються, але їй наказали сидіти мовчки.

"Опинилася вже у Румунії, де мені наказали розбирати валізу...", - каже вона.

За даними прес-служби Одеського прикордонного загону південного регіонального управління ДПСУ, зловмисниця шляхом обману підшукувала жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя для роботи за кордоном, насправді ж українки потрапляли до трудового рабства.

"Жінка примушувала своїх жертв звертатися до державних органів для оформлення соціальних допомог у статусі біженців. Після здійснення таких дій особам нараховувалися відповідні виплати. Використовуючи положення жертв, зловмисниця відбирала у них документи та кошти", - додали прикордонники.

Правоохоронці виявили у домоволодінні зловмисниці румунські документи для соціальних виплат потерпілим, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки Румунії та гроші.

У Дніпрі у трудовому рабстві утримували 50 людей – деталі

У Дніпрі затримали чотирьох місцевих жителів, які утримували 50 людей у трудовому рабстві. Зловмисники підшукували внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання, на вокзалах. Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безплатне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та примушували безоплатно працювати на землі та будівництві. У потерпілих відбирали документи і телефони.

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