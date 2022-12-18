Найменшій осиротілій дитині 2 місяці, зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Заяву на опікунство восьми дітей, батьки яких підірвалися на міні в Житомирській області, подав їхній 24-річний дядько.

Чоловік є військовослужбовцем, про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram-каналі.

"У родині Дубовець з Житомирщини восьмеро дітей. Найстаршому 13 років. Наймолодшій 2 місяці. Живуть в селі Копище, що на кордоні з Білоруссю. Днями батьки трагічно загинули, їхнє авто підірвалось на міні. Заяву на опікунство восьми сиріт подав рідний дядько. Йому 24 роки, військовий", - написала вона.

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Загибель подружжя в Житомирській області - що відомо про інцидент

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Олевській громаді Житомирської області на міні підірвався автомобіль, у якому їхало подружжя, і вісім дітей залишилися сиротами. У поліції повідомляли, що загиблому чоловіку 38 років, а його дружині - 32 роки.

Варто зазначити, що частина Житомирської області була під російською окупацію. Не раз повідомлялося, що вороги мінують територію та різні об'єкти.

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