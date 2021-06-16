Мати постраждалої розповіла про погрози від юнака.

У справі про жорстоке побиття 14-річної харків'янки, яке вчинив неповнолітній Олександр Тараник, стали відомі нові подробиці.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

Виявляється, що жертвою агресивних дій юнака є не тільки ця дівчина. Раніше до поліції вже надходила заява проти Тараника, але його так і не покарали.

Мати постраждалої дівчинки розповіла, що у доньки з Олександром була дружба.

"Нічого серйозного. Тиждень-два позустрічалися, походили за ручки і на цьому все скінчилось, - каже Любов.

Вона також розповіла, що хлопець почав простягати руки до дівчини: "Я тобі обличчя наб’ю, казав він".

Раніше інцидент з побиттям прокоментували в поліції. "11 червня о 19:21 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Слобідського району про те, що її 14-річну доньку побили. Поліцейські встановили особу кривдника потерпілої, ним виявився 16-річний юнак", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 12 червня його знайшли й разом з батьком доставили до райвідділку для надання пояснень. "За даними слідства, хлопець щиро розкаюється у тому, що зробив. Батько сподівається примиритися з родиною дівчинки", - додали в поліції.

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Автор: Юрій Годован