Дівчину готують до термінової операції.

Матері однієї з трьох побитих у листопаді однолітками дівчат Євгенії Корниченко – Галині – надходять погрози від батьків нападників з вимогою забрати заяву з поліції.

Про це у коментарі Суспільному розповіла адвокатка потерпілих Оксана Швець-Хомутова. Юристку зачепила ситуація, й вона вирішила безкоштовно допомогти родині.

Зараз 14-річна школярка перебуває у міській дитячій лікарні під наглядом медиків. Невдовзі їй оперуватимуть ніс. З’явилися, з-поміж іншого, й проблеми з зором, оскільки у Євгенії – очний протез.

За словами адвоката, родина – у складному становищі. Сім’я живе у тісній кімнаті місцевого гуртожитку й була вимушена всі заощадження витратити на лікування школярки.

Читайте такожДивна витівка жінки з дитиною спантеличила київських водіїв (відео)Проте ніхто з нападників не звернувся з пропозицією допомогти фінансово і навіть не вибачився. Швець-Хомутова зауважує, що дехто вдавався й до тероризування сім’ї.

"Крім того, що я бачила на записі про Ксенію, яка доправлена до СІЗО, вона там щось в залі судового засідання просила пробачення. Але наразі більше ніхто не просив пробачення і не пропонував допомоги. А навпаки є батьки, які дзвонили безпосередньо мамі потерпілої й погрожували – якщо вона не забере заяву, то вони будуть якісь свої механізми включати та вирішувати питання", — розповіла захисниця.

Вона додала, що наразі продовжується досудове розслідування. Слідчі виявляють інших дітей, раніше постраждалих від тих же нападниць.

Оксана Швець-Хомутова також зазначила, що вони планують подавати цивільний позов щодо відшкодування моральних та матеріальних витрат Євгенії.

Побиття школярок у Запоріжжі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада до поліції Запоріжжя звернулися батьки кількох школярок та заявили про побиття своїх дітей.

Правоохоронці з’ясували, що інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району, де четверо дівчат віком від 15 до 16 років жорстоко побили трьох школярок та вимагали у них гроші. Відео побиття з’явилося у мережі Інтернет 6 грудня.

Правоохоронці проводять розслідування у кримінальних провадженнях за фактом вчинення відносно неповнолітніх потерпілих хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 КК України), вимагання грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України), виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості (ч. 3 ст. 300 КК України).

7 грудня чотирьом неповнолітнім, які брали участь у побитті школярок, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України. Дії однієї із підозрюваних додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України.

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Автор: Віолетта Орлова