Громадянин Туреччини знайомився з українськими жінками заради грошей, і саме гроші, як кажуть в поліції, могли стати причиною вбивства.

Правоохоронці розшукують громадянина Туреччини, якого підозрюють у вбивстві жительки Рівного.

За інформацією поліції, закривавлене тіло 38-річної рівнянки Оксани в орендованій квартирі 2 листопада близько 10:20 виявила власниця помешкання.

Слідчі встановили, що жінка винаймала подобово квартиру на вулиці Волинської Дивізії для знайомого іноземця на ім'я Каратас Екрем, якому приходила допомогти по господарству, однак з 1 листопада не відповідала на дзвінки орендодавиці. Коли та навідалася до помешкання, на підлозі в кухні побачила бездиханне тіло жінки.

"Наразі працівники карного розшуку обласного управління поліції та Рівненського РУП проводять розшукові заходи щодо встановлення місця перебування 48-річного громадянина Турецької Республіки - Karatas Ekrem (Каратас Екрем). Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної особи або вам відоме місце його знаходження, прохання негайно повідомити за номерами телефонів: 0686771234, 0989508249, 0986342123 або на спецлінію "102". Анонімність гарантується", - розповідали правоохоронці.

Подробиці вбивства жінки в орендованій квартирі в Рівному

Журналісти з'ясували деякі подробиці злочину. Зокрема, за словами сусідів, чоловік ще з літа залицявся до Оксани, чекав її під під'їздом для побачень, йдеться в сюжеті ТСН. На Рівненщину іноземець приїжджав з іншої області.

Однак захоплювався він не лише Оксаною. Іноземець знайомився з українськими жінками заради грошей, і саме гроші, як кажуть в поліції, могли стати причиною вбивства.

"У жінки виявили травму голови. Ймовірно, били якимось тупим, а можливо, й не зовсім тупим предметом. Розсічення на голові численні", - повідомив заступник керівника поліції Рівненщини Сергій Крошко.

При цьому сусід убитої каже, що жодних криків чути не було. Власниця квартири, де стався злочин, коментували ситуацію не захотіла.

Після злочину вбивця зробив усе, щоб його було важче впізнати, зокрема, просто на місці вбивства змінив свій зовнішній вигляд.

"Як він залишав місце злочину, він змінив зовнішність - постригся, побрився і вийшов уже зовсім інший", - розповів Крошко.

Потім чоловік, ймовірно, викинув знаряддя злочину і спокійно пішов до автовокзалу, де сів на маршрутку в бік Києва.

У рівнянки лишилася 10-річна донька. Саме вона першою забила на сполох, коли мама зникла.

Каратас Екрем перебуває в Україні з 2018 року й досі увагу поліції до себе не привертав. Однак правоохоронці кажуть, що докази свідчать саме про його винуватість. Якщо провину доведуть, в Україні іноземцю загрожує до 15 років в'язниці. Поліція вже перекрила йому виїзд за кордон.

Раніше в Кам'янці-Подільському Хмельницької області вбили та зґвалтувати 37-річну жінку. Тіло знайшла її мати.

А в Харкові юнак жорстоко вбив знайому дівчину і поховав її біля свого будинку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова