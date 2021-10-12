Дочка померлої не вірить в самогубство і вважає, що її мати вбили "чорні ріелтори".

У Херсоні пенсіонерка продала свою квартиру за дуже низькою ціною, а через кілька днів її знайшли повішеною. Жінка не залишила передсмертної записки, ніхто так і не зміг знайти гроші, які вона нібито отримала після угоди. Дочка пенсіонерки знайшла безліч "зачіпок", які привели її до думки про те, що в справі замішані "чорні ріелтори".

Про це повідомляє "Перший регіональний".

Про інцидент розповіла дочка померлої пенсіонерки. За словами жінки, рік тому її 65-річна матір раптово підписала договір про продаж квартири, хоча раніше вона завжди говорила, що не хоче втрачати нерухомість. Виявилося, пенсіонерка продала своє житло дуже дешево, нижче ринкової вартості. А всього за кілька днів жінку знайшли повішеною саме в тій квартирі, яку вона нібито продала.

Однак дочка так і не знайшла гроші за продаж квартири та вважає, що її мати стала жертвою "чорних ріелторів". До такого висновку вона прийшла через безліч деталей. Так, пенсіонерка була повішена на мотузці зі складним вузлом, про який знають деякі моряки, проте звичайна жінка навряд чи змогла б зробити такий вузол. Крім цього, в договорі про продаж квартири стоїть не той підпис, який зазвичай використовувала пенсіонерка.

Крім цього, результати експертизи ще більше злякали жінку. В описі померлої був вказаний не той зріст, не той розмах рук. Також експерти чомусь вказали, що у пенсіонерки були органи, які насправді їй видалили ще за багато років до трагедії.

Читайте такожПід Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини та поплативсяДочка померлої пенсіонерки також стверджує, що в описі тіла її матері були вказані не ті трупні плями. Так, на шиї пенсіонерки можна було побачити велику пляму, однак у висновку про нього нічого не сказано.

Тим часом нещаслива квартира вже отримала нового власника. Хтось купив нерухомість і вже почав там ремонт. Однак дочка не має наміру здаватися - вона регулярно ходить в поліцію і не дає правоохоронцям закрити справу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що можливий локдаун істотно здешевить оренду житла, про дивовижний прогноз повідомив експерт з Асоціації фахівців з нерухомості. Також нещодавно стало відомо, що Кропивницькому вдові військового "вручили" аварійне житло, в якому неможливо навіть зробити ремонт.

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Автор: Поліна Кузенко