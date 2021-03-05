Жінку намагалися врятувати, проте від отриманих травм вона померла.

В італійському місті Розарно під колесами авто загинула заробітчанка з України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, на 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль. Жінку згодом знайшли непритомною в калюжі крові і намагалися врятувати. Однак травми виявилися несумісними з життям.

В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син.

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Автор: УНІАН