Інформатором виявився безробітний мешканець Лимана, який перебував "на зв’язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Служба безпеки України викрила ще одного поплічника росіян, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донеччини.

Як повідомив прес-центр СБУ, у "зоні особливої уваги" фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана.

Крім того, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури.

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Зазначається, що зловмисника затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

"Інформатором виявився безробітний мешканець Лимана, який перебував "на зв’язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу "Однокласники". На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань)", - мовиться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, подружжя з Донецької області засудили до 15 років тюрми. Вони збирали інформацію про українських військових.

Також суд виніс вирок ще одному зрадникові України. Чоловік став на бік російських загарбників і обійняв "посаду" в їхніх органах "влади".

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