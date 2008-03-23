Харків. 23 березня. УНІАН. Внічию завершився у Донецьку матч 22-го туру чемпіонату України з футболу між місцевим «Металургом» та клубом Харків.

Набравши в 22 іграх 20 очок, ФК Харків перебуває на 14-й сходинці турнірної таблиці.

Як повідомляв УНІАН, харківський Металіст 21 березня на своєму полі зазнав поразки від київського Арсенала (2:4) і з 43 очками посідає 4-те місце.

Сенсацією туру стала поразка Шахтаря в Сімфрополі від Таврії – 2:3, завдяки чому київське Динамо, вигравши 3:0 у Кривбаса, набравши 51 очко, очолило турнірну таблицю.

На другому місці Шахтар (50 очок), на третьому – Дніпро (48).

Результати 22-го туру:

Металург (Д) - ФК Харків 0:0

Таврія - Шахтар 3:2 (Гоменюк 15, 58, Бойко 21 - Брандао 42, Луїс Андріано 68)

Ворскла - Чорноморець 2:0 (Єсін 36, Яценко 45, автогол)

Динамо - Кривбас 3:0 (Шацьких 3, 28, Бангура 66)

Закарпаття – Дніпро 1:1 (Голик 14 – Донець 20)

Зоря - Металург З 0:1 (Вернидуб 38)

Нафтовик - Карпати 0:0

Металіст – Арсенал 2:4 (Едмар 19, Дівич 25 (з пенальті) - Лисенко 16, Симоненко 45, Старгородський 47, Селезньов 90+3 (пен.).