У Харкові стало більше на двох заслужених журналістів

Харків. 9 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про присвоєння звання «Заслужений журналіст України» двом харків’янкам. Як повідомляє офіційний сайт глави держави, почесних звань удостоєні директор товариства «Харківські новини» Олена БАРАННИК та режисер творчого об`єднання «Акценти» Харківської обласної держтелерадіокомпанії Наталія СТАТІВКО. Представники харківської преси отримали звання «за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, активну громадську позицію, високий професіоналізм та з нагоди Дня журналіста», йдеться у повідомленні.

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