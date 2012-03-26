У Харкові встановлять пам’ятник кошовому атаману Запорізької січі Іванові Сірку

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові встановлять пам’ятник легендарному кошовому отаману Запорізької січі Іванові Сірку.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, проект пам`ятника затвердила архітектурно-містобудівна рада. Його планується розмістити в історичниій частині Харкові на Бурсацькому узвозі, над входом до станції метро «Історичний музей».



Як зазначив автор проекту скульптор Олександр РІДНИЙ, пам`ятник запропонували встановити недалеко від Історичного музею, біля підпірних стін, які символізують фортецю. Постать отамана розташовуватиметься поруч з гарматою, обличчям до Бурсацького узвозу. О.РІДНИЙ зазначив, що зовнішність Івана Сірка взято з реконструкції професора Михайла Герасимова.

Головний архітектор Харкова Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ підкреслив, що встановлення пам`ятника Іванові Сірку є продовженням масштабної реконструкції майдану Конституції.

Загальна висота монумента становитиме 6,3 м, пам`ятник планується виконати з бронзи, облицювання постаменту із сірого граніту повторюватиме оформлення виходу зі станції метро.

«На сьогодні місце установлення майбутнього пам`ятника закутане в поліетиленову плівку - під нею провадять роботи з переоблицювання виходу зі станції метро. Одночасно ділянку брукують тротуарною плиткою, і вже цього року там закладуть фундамент під майбутній пам`ятник», - повідомив С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Іван Дмитрович Сірко (1605 (1610) - 1680) - легендарний кошовий отаман Запорізької січі та всього Війська Запорізького Низового. Здобув перемогу у 65 боях, при цьому жодного разу не був переможений. Герой багатьох українських пісень і казок. Від першого дослідника біографії Сірка, Дмитра Яворницького, пішла думка про те, майбутній кошовий атаман народився в Слобідській Україні в слободі Мерефа.