Яценюку, Томенку, Турчинову та Кириленку не дозволили зустрітися з Тимошенко
13:26, 13 листопада 2012Харьків
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Лідери опозиції у Харкові
Харків. 13 листопада. УНІАН. Лідерам Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Олександру Турчинову, Арсенію Яценюку, Миколі Томенку та В`ячеславу Кириленку, які прибули на територію ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, не дозволили зустрітися з екс-прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».
«Їм не дозволили зустрітися, я додзвонився до Миколи Томенка, він сказав, що не дозволили», - сказав співрозмовник агентства.
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