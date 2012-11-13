Яценюку, Томенку, Турчинову та Кириленку не дозволили зустрітися з Тимошенко

Харків. 13 листопада. УНІАН. Лідерам Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Олександру Турчинову, Арсенію Яценюку, Миколі Томенку та В`ячеславу Кириленку, які прибули на територію ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, не дозволили зустрітися з екс-прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

«Їм не дозволили зустрітися, я додзвонився до Миколи Томенка, він сказав, що не дозволили», - сказав співрозмовник агентства.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА