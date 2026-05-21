У Польщі підвищать виплати безробітним: скільки платитимуть з 1 червня

У Польщі з 1 червня зросте допомога для безробітних. Найвищі виплати отримуватимуть люди з тривалим трудовим стажем.

Польське видання WNP пише, що у перші три місяці сума сягатиме 2 140,68 злотих брутто (до вирахування податків) або близько 25 260 грн.

Зазначається, що Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі ухвалило рішення про підвищення допомоги за безробіття. Нові ставки почнуть діяти з 1 червня 2026 року та залишатимуться чинними до кінця травня 2027 року.

Виплати здійснюють повітові управління праці, тому для отримання допомоги необхідно попередньо зареєструватися у відповідному органі. Розмір допомоги щороку оновлюють 1 червня з урахуванням інфляції.

Скільки платять безробітним в Польщі

Для людей зі стажем роботи до 20 років місячна допомога становитиме:

у перші 90 днів – 1 783,90 злотих до вирахування податків або 21 050 грн (наразі виплата становить 1 721,90 злотих на місяць, що становить 20 318 грн);

після трьох місяців – 1 400,90 злотих або 16 530 грн (наразі 1 352,20 злотих або 15 955 грн).

Для тих, хто має понад 20 років трудового стажу, передбачені вищі виплати:

у перші 90 днів – 2 140,68 злотих або 25 260 грн (наразі 2 066,30 злотих або 24 382 грн);

після трьох місяців – 1 681,06 злотих або 19 836 грн (наразі 1 622,60 злотих або 19 146 грн).

У червні 2025 року в Польщі також набули чинності зміни до правил підтримки безробітних. Зокрема, влада скасувала обов’язкову реєстрацію за місцем проживання та відмовилася від вимоги особисто відвідувати центр зайнятості кожні 30 днів.

Крім того, для безробітних запровадили індивідуальний план дій, який складається разом із працівником служби зайнятості. Також люди зі стажем роботи менше ніж п’ять років тепер отримують повну допомогу замість 80%.

За даними відомства, наприкінці квітня 2026 року рівень зареєстрованого безробіття становив 6%. У центрах зайнятості було зареєстровано 935,8 тис. безробітних, що на 14,1 тис. менше, ніж у березні, але на 133,1 тис. більше, ніж на кінець квітня 2025 року.

Щоб отримати допомогу з безробіття, необхідно пропрацювати щонайменше 365 днів протягом останніх 18 місяців.

У травні стало відомо, що на польському ринку праці спостерігається нестача фахівців з технічною освітою. Зокрема, спеціалістів не вистачало у машинобудуванні, будівництві, а також в логістиці.

Тоді повідомлялося, що зарплата варіюється залежно від досвіду та конкретних навичок. Приблизно 17% пропонують зарплату, що перевищує 10 тис. злотих (близько 120 тис. грн) до вирахування податків.

Раніше повідомлялося, що в сусідній країні планують підвищити зарплати у сфері охорони здоров'я. Так, з 1 липня мінімальна заробітна плата в Польщі збільшиться до 8 458 злотих або приблизно 102 923 грн.

