До початку наступного тижня температура стане комфортнішою.

У п’ятницю та на вихідних в Україні вжарить спека до +40 градусів Цельсія, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, по Україні температура підвищиться до +32…+38 градусів. Місцями стовпчики термометрів показуватимуть до +40 (на півдні та сході).

Опади в наступні кілька днів малоймовірні по всій Україні, виняток – західні регіони (тут дощ очікується ввечері п’ятниці, 4 серпня).

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В українській столиці сильна спека і в суботу, і в неділю. В п’ятницю можливе підвищення температури до +32…+34. У неділю "вжарить" +35…+36. До початку наступного тижня температура стане комфортнішою в більшості регіонів.

"В понеділок температура почне знижуватися, крім Сходу, тут вона затримається. На сході у вівторок та середу також температура повітря знизиться", – каже експертка.

В наступні кілька днів людям, що мають проблеми з серцем та тиском, ліпше, за можливості, перебувати вдома, каже Діденко.

"Ще раз нагадую – захищайтеся від прямих сонячних променів, дбайте про дітей, старших людей, щоб вони була у панамках, капелюхах, з хусточками. Якщо ви навіть будете перебувати біля водойми, також дуже обережно, від тепла, навіть не прямо на сонці, може бути тепловий удар", – попереджає синоптикиня.

Погода в Україні - останні прогнози

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що до кінця тижня температура поступово підвищиться по всій Україні, подекуди стовпчики термометрів показуватимуть +35°...+38°. За його словами, причиною такого потепління стане спекотне повітря з Близького Сходу.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха також прогнозує, що найближчим часом погода в Україні змінюватиметься – на зміну дощам прийде спека.

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