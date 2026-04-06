Негода накрила Україну: наслідки вже фіксують у різних областях (відео)

Сильний вітер зриває дахи та теплиці, йдуть дощі, а подекуди – град.

Погода в Україні погіршилася, як і попереджали синоптики. Наслідки негоди вже фіксують на заході країни.

У соцмережах повідомляють, що в Рівненській області та в Луцьку випав град, а в школі села Хіночі сильним поривом вітру пошкодило дах.

Очікується, що завтра в Україну ще прийде похолодання. Синоптик Наталія Діденко пояснила, що 6-7 квітня нашу країну перетне атмосферний фронт з дощами, а слідом за ним прийде холодне повітря.

"Завтра, 7 квітня, більша частина нашої території опиниться в тилу цього фронту, тобто прийде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6...+9 градусів", – каже синоптик.

Лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше, але пізніше похолодання дістанеться і туди.

Крім цього, найближчої ночі на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки, а завтра вдень очікується сильний вітер, штормові пориви якого сягатимуть 15-20 м/с.

Погіршення погоди торкнеться і Києва. За даними Укргідрометцентру, завтра вдень у столиці пройде невеликий дощ, вітер посилиться до 7-12 м/с, а температура знизиться до +6°...+8°.

На три ночі поспіль, 7-9 квітня, у Київській області оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки. За прогнозом, на поверхні ґрунту температура опускатиметься до 0°...-3°.

