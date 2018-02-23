Саакашвілі завдав Порошенку "смертельний удар" — політолог

Саакашвілі продовжує обезсилювати президента, підкреслив політолог.

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної держадміністрації, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі завдав "смертельний удар" особисто главі нашої країни Петру Порошенку — він довів, що у того немає політичної підтримки в суспільстві.

Саакашвілі не полетів з України з кінцями, розповів директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко на чаті в "Главреді".

"Саакашвілі, можливо, і будував для себе плани, що у нього буде високий рейтинг, і що він буде сильним політиком в Україні. Але єдине, що йому вдалося — він завдав "смертельний удар" особисто президенту Порошенку", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "зі 150-ти народних депутатів практично ніхто під час особистого політичного конфлікту президента Порошенка з його колишнім другом Саакашвілі не заступився за Петра Олексійовича... А на вулиці на підтримку Порошенка виходили тільки проплачені "порохоботи", плюс — виконували свою важку роботу силовики", — додав він.

"Тобто Саакашвілі не стільки вдалося добитися якихось результатів, скільки вдалося і продовжує вдаватися обезсилювати президента Порошенка і показувати відсутність у нього політичної підтримки", — підкреслив експерт.

Небоженко вважає, що це дуже погано для Порошенка і не дуже добре для Саакашвілі.

"А причини, що викликали підйом протестів навколо фігури Саакашвілі, залишилися в повному обсязі. Тому замість Саакашвілі з'являться якісь інші люди. Адже конфлікт між владою і населенням дуже серйозний, і президент не робить нічого, щоб погасити цей конфлікт", — заявив соціолог.

"Тому, повторюся, завдання Саакашвілі зараз — не стільки підняти свій рейтинг або посилити протестну хвилю, скільки далі показувати безсилля президента Порошенка", — сказав політолог.

"Навесні, коли абсолютно несподівано для влади почне підніматися студентський рух (а це буде), Саакашвілі може знову опинитися в Україні. І мітинги теж будуть проходити. Але, повторюся, майбутнє Саакашвілі пов'язано виключно з ослабленням політичного впливу президента, що дуже вигідно парламентській опозиції", — стверджує аналітик.

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Нагадаємо, 17 жовтня під стінами Верховної Ради розпочалася акція протесту на підтримку так званої "великої політичної реформи", зокрема, в ній брали участь прихильники Міхеїла Саакашвілі. Пізніше активісти під парламентом розбили наметове місто. Протест не отримав масової підтримки серед українців, його назвали Міхомайданом.

Пізніше — 12 лютого — в Києві політика затримали, привезли в аеропорт "Бориспіль" і звідти на літаку доставили до Польщі. ЗМІ повідомляли, що затримання було проведено за запитом Державної міграційної служби.

До цього Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Держміграційної служби України у справі про надання йому статусу біженця або особи, яка потребує політичний притулок.

Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що якщо екс-чиновнику відмовлять у політичному притулку в нашій країні, то він буде добровільно або примусово депортовано. Після прильоту в Польщу колишній глава Грузії сказав, що стане займатися політичною діяльністю в Європі. Потім йому заборонили в'їзд в Україну протягом трьох років — до 13 лютого 2021 року. Адвокат Саакашвілі заявив, що така міра буде оскаржена.