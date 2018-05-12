В МЗС розповіли, коли буде розпочато реалізацію угоди між Україною і Нідерландами щодо розгляду справи MH17

Цього тижня президенту України на затвердження для розгляду Верховною Радою передали пакет відповідних документів.

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що до осені буде розпочато реалізацію угоди між Україною і Нідерландами про створення правових підстав для розгляду справи про збиття терористами на Донбасі малайзійського літака «Боїнг 777» (рейс MH17), відповідно до якої притягнення винних до відповідальності відбуватиметься в судах Нідерландів.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі "5-го каналу".

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Вона нагадала, що в минулому році Україна та Нідерланди підписали угоду про передачу юрисдикції щодо винних осіб у збитті малайзійського «Боїнга» нідерландському правосуддю.

"На цьому тижні ми подали вже президентові пакет, який стосується як подання на ратифікацію цієї угоди, так і імплементаційного закону, який вносить зміни до українського законодавства з тим, щоби зробити це можливим", - повідомила Зеркаль.

"Ми очікуємо, що після всіх процедур до осені ми зможемо вже розпочати реалізацію цієї угоди, і на це розраховують наші партнери, які проводили розслідування, - спільна група з розслідування. До неї входять Австралія, Нідерланди, Бельгія, Малайзія і Україна. І ця група продовжує працювати", - зазначила Зеркаль.

Вона наголосила, що результати цього розслідування не можна буде "просто так спростувати".

"Це буде суд, який буде заслуховувати. Звичайно, що голландці дуже ретельно підходять до всього. Вони навіть коли аналізують "перехвати" - так звані телефонні розмови, вони замовляють експертизу не в одному місці, а в декількох місцях для того, щоб ні у кого ніяких сумнівів щодо приналежності голосу тієї чи іншої особи не виникали", - зауважила Зеркаль.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

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Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце запуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. Згідно з доповіддю, підозрюваними є близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу. Відповідно до угоди, переслідування осіб, винних у катастрофі, здійснюватиметься в рамках національної судової системи Нідерландів.

22 березня 2018 року уряд Нідерландів спрямував до парламенту законопроект, який дозволяє судове переслідування на території країни будь-яких підозрюваних у справі катастрофи рейсу MH17. Закон дозволить підозрюваним поставати перед судом, зокрема й за відеозв'язком, якщо їх видача буде ускладнена. Процес має відбуватися в окружному суді Гааги.