Сьогодні - десята річниця Помаранчевої революції

08:22, 22 листопада 2014
Політика
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У 2004 році люди вийшли на Майдан захищати свої права і свободи, незадоволені масштабними фальсифікаціями на виборах президента

Ровно десять лет назад в Киеве началась Оранжевая революция / Фото УНИАН

Сьогодні - десята річниця Помаранчевої революції - протесту проти фальсифікації виборів президента України у 2004 році.

21 листопада 2004 року відбувся другий тур голосування, під час якого виборці повинні були зробити свій вибір між діючим прем'єр-міністром Віктором Януковичем і кандидатом від опозиції Віктором Ющенком.

Після оголошення попередніх офіційних результатів голосування, згідно з якими з перевагою в 3% переміг Янукович, стало зрозуміло, що вони відрізняються від даних екзит-полів. Прихильники Ющенка і більшість іноземних спостерігачів вважали, що команда Януковича сфальсифікувала вибори.

На наступний день після голосування сотні тисяч українців вийшли на вулиці Києва та інших міст України, протестуючи проти масових фальсифікацій.

Для захисту своїх демократичних прав в Київ приїхало сотні тисяч людей зі всієї України

Основним результатом революції було призначення Верховним судом повторного другого туру президентських виборів (не передбаченого прямо законодавством). Внаслідок компромісу, досягнутого фракціями Верховної Ради, після призначення повторного другого туру виборів були прийняті зміни до Конституції, які отримали назву Конституційна реформа 2004. Реформа зменшила повноваження президента, і, таким чином, знизила рівень значущості спірних президентських виборів.

За результатами голосування у повторному другому турі виборів перемогу одержав Віктор Ющенко.

За неофіційними даними, в цілому в акціях протесту взяли участь від 3 до 7 мільйонів українців.

21 листопада 2004 року, Київ, наметове містечко прихильників кандидата на пост Президента України Віктора Ющенка напередодні революції
21 листопада 2004 року, Київ, наметове містечко прихильників кандидата на пост Президента України Віктора Ющенка напередодні революції /  © УНІАН
22 листопада 2004 року, Тернопіль, хлопець розмахує на ліхтарі прапором під час перекриття колій на залізничному вокзалі
22 листопада 2004 року, Тернопіль, хлопець розмахує на ліхтарі прапором під час перекриття колій на залізничному вокзалі /  © УНІАН
22 листопада 2004 року, Київ, початок протестів проти фальсифікації виборів
22 листопада 2004 року, Київ, початок протестів проти фальсифікації виборів /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, Щойно прибулі активісти встановлюють нові намети в наметовому містечку в центрі міста
23 листопада 2004 року, Київ, Щойно прибулі активісти встановлюють нові намети в наметовому містечку в центрі міста /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, прикрашені помаранчевими прапорами автомобілі проїздять центром міста рано вранці
23 листопада 2004 року, Київ, прикрашені помаранчевими прапорами автомобілі проїздять центром міста рано вранці /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, ніч, активісти перегороджують лавками Хрещатик перед входом в наметове містечко
23 листопада 2004 року, Київ, ніч, активісти перегороджують лавками Хрещатик перед входом в наметове містечко /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, краєвид наметового містечка в центрі міста
23 листопада 2004 року, Київ, краєвид наметового містечка в центрі міста /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, мітингувальники на Майдані слухають виступ Ющенка
23 листопада 2004 року, Київ, мітингувальники на Майдані слухають виступ Ющенка /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, прибічники Віктора Ющенка на мітингу проти фальсифікації результатів виборів
23 листопада 2004 року, Київ, прибічники Віктора Ющенка на мітингу проти фальсифікації результатів виборів /  © УНІАН
24 листопада 2004 року, Київ, дівчина прикрашає квітами щити спецназівців під час акції на підтримку Ющенка біля будівлі Адміністрації Президента
24 листопада 2004 року, Київ, дівчина прикрашає квітами щити спецназівців під час акції на підтримку Ющенка біля будівлі Адміністрації Президента /  © УНІАН
24 листопада 2004 року, Київ, священик молиться за опозиціонерів і спецназівців під час акції на підтримку Ющенка біля будівлі Адміністрації Президента
24 листопада 2004 року, Київ, священик молиться за опозиціонерів і спецназівців під час акції на підтримку Ющенка біля будівлі Адміністрації Президента /  © УНІАН
24 листопада 2004 року, Київ, Віктор Ющенко виступає на мітингу
24 листопада 2004 року, Київ, Віктор Ющенко виступає на мітингу /  © УНІАН
24 листопада 2004 року, Київ, протести тривають
24 листопада 2004 року, Київ, протести тривають /  © УНІАН
23 листопада 2004 року, Київ, прихильники Ющенка вітають новину про прийняття ним присяги на вірність народу України й оголошення себе переможцем на президентських виборах
23 листопада 2004 року, Київ, прихильники Ющенка вітають новину про прийняття ним присяги на вірність народу України й оголошення себе переможцем на президентських виборах /  © УНІАН
25 листопада 2004 року, Київ, учасникам акції громадянської непокори роздають валянки
25 листопада 2004 року, Київ, учасникам акції громадянської непокори роздають валянки /  © УНІАН
25 листопада 2004 року, Київ, прикрашені помаранчевими стрічками, квітами та повітряними кульками бійці спецназу охороняють підходи до будівлі Адміністрації Президента
25 листопада 2004 року, Київ, прикрашені помаранчевими стрічками, квітами та повітряними кульками бійці спецназу охороняють підходи до будівлі Адміністрації Президента /  © УНІАН
26 листопада 2004 року, перша сторінка урядової газети ''Урядовий кур'єр''
26 листопада 2004 року, перша сторінка урядової газети "Урядовий кур'єр" /  © УНІАН
26 листопада 2004 року, Київ, курсанти міліцейської академії йдуть вулицею Грушевського до Майдану Незалежності для участі в мітингу на підтримку Ющенка
26 листопада 2004 року, Київ, курсанти міліцейської академії йдуть вулицею Грушевського до Майдану Незалежності для участі в мітингу на підтримку Ющенка /  © УНІАН
27 листопада 2004 року, Харків, сокіл з помаранчевою стрічкою на шиї летить у небо
27 листопада 2004 року, Харків, сокіл з помаранчевою стрічкою на шиї летить у небо /  © УНІАН
27 листопада 2004 року, Київ, робочі місця депутатів в залі засідань Верховної Ради України
27 листопада 2004 року, Київ, робочі місця депутатів в залі засідань Верховної Ради України /  © УНІАН
27 листопада 2004 року, Київ, прибічник Ющенка грає спецназівцям біля АП гімн України
27 листопада 2004 року, Київ, прибічник Ющенка грає спецназівцям біля АП гімн України /  © УНІАН
27 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка спілкуються з прибічниками Януковича біля Центрального залізничного вокзалу
27 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка спілкуються з прибічниками Януковича біля Центрального залізничного вокзалу /  © УНІАН
28 листопада 2004 року, Донецьк, прибічники Януковича спалюють помаранчевий прапор Ющенка
28 листопада 2004 року, Донецьк, прибічники Януковича спалюють помаранчевий прапор Ющенка /  © УНІАН
28 листопада 2004 року, Донецьк, прихильники Януковича на мітингу
28 листопада 2004 року, Донецьк, прихильники Януковича на мітингу /  © УНІАН
29 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка гріють руки біля багаття під Кабміном
29 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка гріють руки біля багаття під Кабміном /  © УНІАН
29 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка розмахують прапорами біля виліпленого з снігу гасла опозиції ''ТАК'' під Кабінетом Міністрів
29 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка розмахують прапорами біля виліпленого з снігу гасла опозиції "ТАК" під Кабінетом Міністрів /  © УНІАН
29 листопада 2004 року, Донецьк, знаменитий виступ Людмили Янукович, який дав світу наколоті апельсини
29 листопада 2004 року, Донецьк, знаменитий виступ Людмили Янукович, який дав світу наколоті апельсини /  © УНІАН
30 листопада 2004 року, Київ, прихильники Ющенка штурмують будівлю Верховної Ради України, обурені наміром ВР скасувати своє попереднє рішення про недовіру до ЦВК і визнання президентських виборів недійсними
30 листопада 2004 року, Київ, прихильники Ющенка штурмують будівлю Верховної Ради України, обурені наміром ВР скасувати своє попереднє рішення про недовіру до ЦВК і визнання президентських виборів недійсними /  © УНІАН
30 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка намагаються відкрити двері в залу засідань Верховної Ради
30 листопада 2004 року, Київ, прибічники Ющенка намагаються відкрити двері в залу засідань Верховної Ради /  © УНІАН
1 грудня 2004 року, Київ, прибічники опозиції вимагають відправити уряд Януковича у відставку
1 грудня 2004 року, Київ, прибічники опозиції вимагають відправити уряд Януковича у відставку /  © УНІАН
3 грудня 2004 року, Київ, прибічники Ющенка тріумфують на Майдані після оголошення рішення Верховного Суду України про скасування рішення ЦВК визнати Януковича президентом і проведення повторного другого туру виборів
3 грудня 2004 року, Київ, прибічники Ющенка тріумфують на Майдані після оголошення рішення Верховного Суду України про скасування рішення ЦВК визнати Януковича президентом і проведення повторного другого туру виборів /  © УНІАН
4 грудня 2004 року, Харків, депутати з'їзду рад стоячи слухають Гімн України у момент відкриття з'їзду. З'їзд звернувся до Януковича і Ющенка з пропозицією зняти свої кандидатури з повторного голосування
4 грудня 2004 року, Харків, депутати з'їзду рад стоячи слухають Гімн України у момент відкриття з'їзду. З'їзд звернувся до Януковича і Ющенка з пропозицією зняти свої кандидатури з повторного голосування /  © УНІАН
5 грудня 2004 року, Київ, відвідувачка наметового містечка сміється, розглядаючи валянок з написом від руки ''Зроблено в США, ціна $100''
5 грудня 2004 року, Київ, відвідувачка наметового містечка сміється, розглядаючи валянок з написом від руки "Зроблено в США, ціна $100" /  © УНІАН
6 грудня 2004 року, Київ, весілля на Майдані
6 грудня 2004 року, Київ, весілля на Майдані /  © УНІАН
8 грудня 2004 року, наметове містечко прихильників Віктора Ющенка на Хрещатику
8 грудня 2004 року, наметове містечко прихильників Віктора Ющенка на Хрещатику /  © УНІАН
8 грудня 2004 року, Київ, прибічники Віктора Ющенка слухають пряму трансляцію із залу засідань Верховної Ради України, де були прийняті зміни в Конституцію України, які перетворили її на парламентсько-президентську державу
8 грудня 2004 року, Київ, прибічники Віктора Ющенка слухають пряму трансляцію із залу засідань Верховної Ради України, де були прийняті зміни в Конституцію України, які перетворили її на парламентсько-президентську державу /  © УНІАН
8 грудня 2004 року, Київ, прибічники Віктора Ющенка слухають пряму трансляцію із залу засідань Верховної Ради України, де були прийняті зміни в Конституцію України, які перетворили її на парламентсько-президентську державу
8 грудня 2004 року, Київ, прибічники Віктора Ющенка слухають пряму трансляцію із залу засідань Верховної Ради України, де були прийняті зміни в Конституцію України, які перетворили її на парламентсько-президентську державу /  © УНІАН
18 грудня 2004 року, Київ, мешканці наметового містечка гріються біля багаття на Хрещатику
18 грудня 2004 року, Київ, мешканці наметового містечка гріються біля багаття на Хрещатику /  © УНІАН
26 грудня 2004 року, Київ, прихильник Віктора Ющенка на Майдані в ніч після повторних виборів
26 грудня 2004 року, Київ, прихильник Віктора Ющенка на Майдані в ніч після повторних виборів /  © УНІАН
27 грудня 2004 року, Київ, прихильники Ющенка святкують його перемогу на президентських виборах
27 грудня 2004 року, Київ, прихильники Ющенка святкують його перемогу на президентських виборах /  © УНІАН
27 грудня 2004 року, Київ, прихильники Ющенка святкують його перемогу на президентських виборах
27 грудня 2004 року, Київ, прихильники Ющенка святкують його перемогу на президентських виборах /  © УНІАН
28 грудня 2004 року, Київ, прихильники Ющенка святкують його перемогу на президентських виборах
28 грудня 2004 року, Київ, прихильники Ющенка святкують його перемогу на президентських виборах /  © УНІАН
1 січня 2005 року, Київ, прихильники Віктора Ющенка зустрічають Новий рік на Майдані Незалежності
1 січня 2005 року, Київ, прихильники Віктора Ющенка зустрічають Новий рік на Майдані Незалежності /  © УНІАН
грудень 2004 року, Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Петро Порошенко
грудень 2004 року, Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Петро Порошенко  /  © УНІАН

До 2011 року річниця Помаранчевої революції 2004 року відзначалася на державному рівні, як День свободи.

Свято було затверджено указом президента в 2005 році і відзначалося в Україні щорічно 22 листопада, в день початку революції.

У грудні 2011 року президент Янукович скасував святкування Дня свободи, об'єднавши його з Днем соборності.

13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності і свободи. Це свято присвячене двом революціям - Помаранчевій революції і Гідності.

Як зазначив глава держави, "Україна - це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції - наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013, Революція гідності".

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