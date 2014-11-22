Сьогодні - десята річниця Помаранчевої революції - протесту проти фальсифікації виборів президента України у 2004 році.

21 листопада 2004 року відбувся другий тур голосування, під час якого виборці повинні були зробити свій вибір між діючим прем'єр-міністром Віктором Януковичем і кандидатом від опозиції Віктором Ющенком.

Після оголошення попередніх офіційних результатів голосування, згідно з якими з перевагою в 3% переміг Янукович, стало зрозуміло, що вони відрізняються від даних екзит-полів. Прихильники Ющенка і більшість іноземних спостерігачів вважали, що команда Януковича сфальсифікувала вибори.

На наступний день після голосування сотні тисяч українців вийшли на вулиці Києва та інших міст України, протестуючи проти масових фальсифікацій.

Для захисту своїх демократичних прав в Київ приїхало сотні тисяч людей зі всієї України

Основним результатом революції було призначення Верховним судом повторного другого туру президентських виборів (не передбаченого прямо законодавством). Внаслідок компромісу, досягнутого фракціями Верховної Ради, після призначення повторного другого туру виборів були прийняті зміни до Конституції, які отримали назву Конституційна реформа 2004. Реформа зменшила повноваження президента, і, таким чином, знизила рівень значущості спірних президентських виборів.

За результатами голосування у повторному другому турі виборів перемогу одержав Віктор Ющенко.

За неофіційними даними, в цілому в акціях протесту взяли участь від 3 до 7 мільйонів українців.

До 2011 року річниця Помаранчевої революції 2004 року відзначалася на державному рівні, як День свободи.

Свято було затверджено указом президента в 2005 році і відзначалося в Україні щорічно 22 листопада, в день початку революції.

У грудні 2011 року президент Янукович скасував святкування Дня свободи, об'єднавши його з Днем соборності.

13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності і свободи. Це свято присвячене двом революціям - Помаранчевій революції і Гідності.

Як зазначив глава держави, "Україна - це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції - наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013, Революція гідності".