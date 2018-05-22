На закритті засідання Ради сталася словесна перепалка між нардепом Соболєвим і головою парламенту

Опоненти мають різну позицію щодо переговорів з міжнародними партнерами, які ведуться довкола законопроекту.

Під час закриття сьогоднішнього засідання Верховної Ради України відбулася словесна перепалка між народним депутатом з фракції «Самопоміч» Єгором Соболєвим та головою парламенту Андрієм Парубієм щодо закону про Антикорупційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту і нагадав, що наступне відбудеться завтра о 10.00.

Перед закриттям засідання Соболєв наголосив на необхідності «припинити дезінформувати українське суспільство про те, що представники ВРУ ведуть переговори з Міжнародним валютним фондом та Венеціанською комісією». Він вважає, що не потрібно ніяких перемовин, а треба ухвалювати закон, відповідно до якого судді Антрикорупційного суду будуть обиратися «по-чесному», а суд спеціалізуватиметься «на справах про топ-корупцію».

У відповідь Парубій назвав некоректними заяви Соболєва і зазначив, що «неправильно знецінювати ті зусилля, які докладає, в тому числі, голова ВРУ, щоб рішення Громадської ради міжнародних експертів мали вирішальне значення». Він підкреслив, що необхідно вийти на узгоджену позицію, оскільки в іншому випадку закон може бути ухвалений в редакції першого читання.

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«А це буде найгірше щодо Громадської ради - я цього найбільше остерігаюся», - додав спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи МВФ, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Парубій вважає, що все-таки є шанс ухвалити цей закон в четвер, 24 травня.