Порошенко про закон про нацбезпеку: він створить можливості для військової співпраці з союзниками

Порошенко наголошує, що це вагомий крок на шляху України до членства в НАТО.

Ухвалений сьогодні закон про національну безпеку створить нові можливості для військово-технічної співпраці з союзниками України, передусім зі Сполученими Штатами Америки.

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Про це заявив президент Петро Порошенко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. «Цей закон – вагомий крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс, і найближчим часом маю намір закріпити його в Конституції», - сказав Порошенко.

Він привітав українців з прийняттям закону «Про національну безпеку України».

«За чотири роки практично з нуля ми створили одну із найкращих армій Європи, яка міцно тримає оборону на сході України і всього континенту», - зауважив Порошенко.

«А тепер новий закон про національну безпеку впроваджує передові світові стандарти у наше військо, діяльність спецслужб і правоохоронних органів України. Він зміцнює наш воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль за армією, прозорість оборонного бюджету», - підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що закон створює нові можливості для військово-технічної співпраці із нашими союзниками, передусім зі США.

«Це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише «Джавелінів», - додав він.

«Внаслідок виконання закону Україна стане сильнішою, а безпека громадян – надійнішою. Коли ми імплементуємо цей закон, Збройні сили України й увесь безпековий сектор повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, Верховна Рада ухвалила поданий президентом закон «Про національну безпеку України».

Законом визначено засади державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в Організації Північноатлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.