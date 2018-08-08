За останні роки ЗСУ позбулися майже всіх радянських засобів зв'язку

Сучасні станції радіозв'язку здатні шифрувати зв'язок і протистояти блокуванню зв'язку з боку противника.

За останні роки Збройні сили України (ЗСУ) практично вилучили усі засоби зв'язку радянського виробництва і замінили їх на сучасні засоби.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу «Основні спроможності військ зв’язку Збройних сил України на сучасному етапі» сказав начальник військ зв’язку Збройних сил України - начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Володимир Рапко.

Він розповів, що Збройні сили України використовують шість родів зв'язку: провідний, радіорелейний, тропосферний, супутниковий, радіо та фельд'єгерсько-поштовий зв'язок.

"Всі радіостанції, які знаходяться в техніці Радянського Союзу - це в нас і бронетехніка, автомобільна техніка... вона замінена на радіостанції сучасні", - сказав Рапко.

Він сказав, що сучасні станції радіозв'язку відрізняються від радянських тим, що вони виконують дві функції - шифрують зв'язок і здатні протистояти блокуванню зв'язку.

"Якщо на певній частоті зв'язку йде подавлення, то вона автоматично переходить на іншу частоту. І чим швидше вона переходить, тим ця станція дорожча і якісніша", - додав він.

"На жаль, таких станцій у нас не так багато, але всі засоби, які ми купуємо для Збройних сил України - вони всі шифрують", - сказав він.

При цьому, за його словами, радіостанції турецької компанії Aselsan та американської Harris окрім шифрування також мають можливість протистояти перешкоджанню зв'язку з боку противника.

У матеріалах Міноборони, розданих журналістам йдеться про те, що "за чотири роки у ЗСУ практично вилучено короткохвильові та ультракороткохвильові радіозасоби виробництва колишнього СРСР та використовуються новітні цифрові радіозасоби і допоміжне обладнання".

"Військові частини укомплектовуються радіозасобами за рахунок державного бюджету України, а також матеріально-технічної допомоги від уряду США, Великобританії та Канади", - йдеться у матеріалах Міноборони.

Також зазначається, що потреба у сучасних радіозасобах залишається значною і вживається низка невідкладних заходів для забезпечення ними частин і підрозділів ЗСУ.