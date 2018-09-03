Геращенко пояснила, як Україна планує припинити дію Договору про дружбу з Росією

Так, зокрема, депутат наголосила, що є велика різниця в поняттях денонсації і непролонгації угоди.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко пояснила, як планується припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Так, зокрема, депутат наголосила, що є велика різниця в поняттях денонсації і непролонгації угоди.

“Хотілося б, щоб наші шановні політики, особливо, коли мова йде про майбутніх кандидатів в президенти... знали різницю. Тому що їхній обов’язок буде, якщо буде такий вибір, - це саме зовнішня політика України. Мова не йде ні про які денонсації, тому що ми вимагатимемо від Російської Федерації в усіх міжнародних судах, в Гаазі і в інших судах, відповідати за те, що вони порушили цю угоду”, - сказала вона.

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Парламентар зауважила, що зараз президент України доручив Міністерству закордонних справ “не готувати документи до пролонгації цієї угоди, яка наступає автоматично”.

Геращенко ще раз підкреслила, що денонсація і непролонгація не є синонімами.

“Мова йде виключно про непролонгацію”, - підкреслила парламентар.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.

30 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ.