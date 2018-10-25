Ані Гриценко, ані Садовий всерйоз не збираються боротися за президентське крісло - політолог

Перспективи Гриценка і Садового на парламентських виборах, на думку політолога, теж досить песимістичні.

Політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких, коментуючи політичний союз партій «Самопоміч» та «Демократичний альянс» пояснив, що, навіть теоретично, їх союзником не міг стати Анатолій Гриценко, оскільки і у екс-міністра оборони, і у мера Львова є власні президентські амбіції. При цьому політолог вважає, що амбіції обох кандидатів абсолютно не обґрунтовані. Більш того, ніхто із зазначених політиків всерйоз і не збирається боротися за президентське крісло, вони є, по суті, технічними кандидатами.

«Я, відверто кажучи, вважаю, що і Садовий, і Гриценко насправді забиратимуть голоси у Тимошенко ... саме цю функцію вони виконують. Ці люди, не один рік в українській політиці, причому на найвищому рівні ... Вони прекрасно усвідомлюють правила гри і своє місце в цій грі ... в даний момент вони просто не ставлять перед собою завдання поборотися за президентський пост, а швидше за все готуються до парламентських виборів ... Крім отримання певної матеріальної винагороди, я думаю, для них це ще й засіб зробити собі фундамент для парламентської кампанії», - вважає Валентин Гладких.

Однак, на думку політолога і на майбутніх парламентських виборах партія «Громадянська позиція» Анатолія Гриценко не приєднатися до тандему «Самопоміч» та «Демократичний альянс».

«Самопоміч» - дійсно парламентська партія, у якій, принаймні, була якась структура. А якщо говорити про Гриценко, то ця гра банально не про нього ... мені не зрозуміло, а наскільки у нього взагалі є (партійні) структури? Або в партії «Громадянська позиція» все зводиться лише до персони самого Гриценка? Ось, скількох своїх представників вони провели на виборах в обласних територіальних громадах? А це дуже важливий показник, який свідчить про те, як глибоко простягаються партійні структури. І я чомусь думаю, що ... все це все існує лише на папері і виключно в медійному полі», - пояснює Валентин Гладких.

Перспективи Гриценка і Садового на парламентських виборах, на думку політолога, теж досить песимістичні - Гладких вважає, що обидві партії в майбутній парламент не потраплять. А непогані рейтинги екс-міністра оборони напередодні президентських виборів насправді показують не рівень підтримки кандидатів, а скоріше - рейтинг ядерного електорату, пояснює експерт.

«Я не сприймаю Садового і Гриценка, в якості кандидатів, які насправді збираються боротися за президентську посаду. Відсутність достатніх самостійних фінансів, відсутність потужних партійних структур - робить це неможливим. І також відсутність серйозної соціальної підтримки суспільства, не дивлячись на всі опитування. Тим більше, що громадська думка, насправді, дуже переоцінена. Лежачи на дивані і дивлячись інтерв'ю, можна когось підтримувати. Але піднятися з дивана в день голосування і проголосувати - це зовсім інша модель електоральної поведінки. Ми не знаємо, скільки з тих виборців, які на сьогоднішній день на умовно помаранчевому полі ідеологічно підтримують тих чи інших кандидатів, будуть мотивовані, щоб прийти проголосувати насправді. І це велика проблема. Адже свого виборця потрібно довести до ділянки. Для цього партійним структурам потрібно працювати, а це недешеве задоволення», - вважає політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких.