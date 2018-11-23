У Раді Європи пропонують дозволити російській делегації обирати генсека РЄ

Українська делегація має намір недопустити внесення цих змін у регламент.

У Раді Європи пропонують внести зміни у регламент, які можуть дозволити делегації Російської Федерації брати участь у виборах генерального секретаря організації та інших керівних органів.

Про це голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Позитив: на засіданні Бюро в Гельсінкі прийнято рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент на вимогу РФ", - йдеться у повідомленні.

При цьому він назвав підозрілим той факт, що все ж пропонується зберегти одну поправку щодо обрання керівних органів в Раді Європи.

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"Підозріло: крім одного пункту - у випадку позбавлення делегації права голосу, це не стосується виборів генсека Ради Європи, суддів ЄСПЛ та комісара з прав людини. Вибори генсека наступного року, тому, вочевидь, є спроба збоку зацікавлених осіб в Раді Європи, та й не тільки там, переконати росіян приїхати у січні в Страсбург. І хоча більшість моїх співрозмовників в ПАРЄ вважає цей варіант фантастикою, бо ці зміни не можуть бути прийняті до подання делегацій в ПАРЄ на 2019 рік, я би не відкидав цю можливість. Інакше яка логіка тягнути ці зміни взагалі, якщо не запросити росіян голосувати на виборах генсека Ради Європи?", - заявив Ар'єв.

"Чому саме в січні? Подати свою делегацію, як й інші країни, росіяни можуть лише раз на рік - на початку року. І все, іншого варіанту немає, якщо в країні немає виборів - це єдиний виняток. Виборів в РФ немає. Тому, українська делегація буде стежити уважно і діяти відповідно та адекватно, як завжди", - заявив Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї через анексію Криму. З того часу РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі.

У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ.

У Страсбурзі в січні 2018 року проходила зимова сесія ПАРЄ. Віце-президент асамблеї Володимир Ар'єв заявив, що в Парламентській асамблеї Ради Європи триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

23 січня російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія не платитиме внески до Ради Європи, доки її права в ПАРЄ не будуть відновлені. Тоді головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен попередив, що несплата Росією членських внесків до Ради Європи призведе до серйозних наслідків.

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20 вересня голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він зазначав, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій.

9 жовтня ПАРЄ повернула у профільний комітет доповідь про внесення змін до процедур і правил асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті збереження санкцій проти делегації РФ.

11 жовтня Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що російська делегація не збирається повертатися до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи у січні 2019 року.