Литовські міністри почали отримувати від Росії погрози через санкції за морську агресію – Грібаускайте

Литва запровадила національні санкції проти осіб, відповідальних за напад у Керченській протоці.

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте заявляє, що на адресу литовських міністрів, зокрема міністра закордонних справ Лінаса Лінкявічюса надійшли погрози від Росії у зв'язку із запровадженням національних санкцій Литви у відповідь на напад російських військових на українські судна у Керченській протоці.

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Про це Грібаускайте сказала на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.

"Ми знаємо, що міжнародні організації не запровадили жодних санкцій у відповідь на російські дії, проте ми ухвалили свої національні санкції на знак протесту проти нападу в Керченській протоці", - заявила Грібаускайте.

"Інколи не так просто бути першою країною при запровадженні санкцій. Ми отримуємо особисті погрози від Росії, наприклад, мої міністри - міністр закордонних справ отримав. Але ми знаємо, що це очікувана реакція", - сказала вона.

Як наголосила Грібаускайте, важливо відкрито виступати проти агресора.

Президент Литви зауважила, що національні санкції передбачають заборону на економічну та іншу діяльність на території Литви, діють проти осіб, відповідальних за напад на українські судна.

Грібаускайте зауважила, що Литва не боїться введення санкцій. На її переконання, такими діями Литва пояснює світу, що вона думає про російську агресію в Україні. "Азовське море не є територією Росії, і стосовно цього моря діють усі міжнародні домовленості, і Росія так само, як і інші, повинна виконувати умови цих міжнародних домовленостей", - заявила президент Литви.

За її словами, Литва завжди допомагатиме і підтримуватиме Україну.

Крім того, Грібаускайте нагадала, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, на якому обговорюватиметься питання санкцій. "Я сподіваюся, що ми підтримаємо всі ті старі санкції, які вже введені на основі (виконання) Мінських домовленостей", - сказала президент Литви.

Також вона повідомила, що Литва допомагає Україні військовим спорядженням, надає гуманітарну допомогу і направляє військових інструкторів та експертів з кібербезпеки.