Американський історик назвав країну, де праву вільно говорити російською загрожує найбільша небезпека
Головна країна, де праву вільно висловлюватися російською загрожує небезпека, це власне Росія.
Таку думку висловив відомий американський історик, автор книги "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним" Тімоті Снайдер у блозі на європейському сайті Politico після відвідання українського ток-шоу "Свобода слова".
"Я був вражений розмаїттям і мовними практиками політичного класу", - пише історик.
За його словами, в студії виступав спочатку спікер українського парламенту Володимир Гройсман - єврей, який говорив українською, потім голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі - грузин, який говорив російською, ще двоє гостей були американці - один говорив російською, інший українською.
Читайте такожПутін не зважиться на повномасштабну війну - американський експерт"Гості-українці говорили російською до російськомовних учасників, що відповідає прийнятому в суспільстві правилу хорошого тону. Говорячи один з одним, українці обирали різні комбінації. Зазвичай українці говорили один з одним українською, але пара місцевих експертів ставили питання російською", - пише історик.
Снайдер звернув увагу і на те, що хоча українські політики та журналісти легко переходять з мови на мову, це анітрохи не заважає звичній до цього аудиторії. Він підкреслив, що в Україні двомовність є не лише фактичним станом справ, а й просто повсякденним виявом ввічливості.
При цьому історик наголошує на парадоксальності російського вторгнення до України під приводом захисту права вільно говорити російською.
"Це все одно, якби Америка вторглася в Канаду для захисту соціальної держави, або КНДР в Південну Корею для захисту капіталізму", - вважає Снайдер, зазначаючи, що значна частина російських інтелектуалів, (журналіст Євген Кисельов, сатирик Віктор Шендерович, історик Андрій Зубов), які не мають можливості вільно висловлювати свою думку в Росії, переїжджають жити і публікуються - російською мовою - в Україні.