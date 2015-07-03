Американський історик назвав країну, де праву вільно говорити російською загрожує найбільша небезпека

Таку думку висловив відомий американський історик, автор книги "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним" Тімоті Снайдер у блозі на європейському сайті Politico після відвідання українського ток-шоу "Свобода слова".

"Я був вражений розмаїттям і мовними практиками політичного класу", - пише історик.

За його словами, в студії виступав спочатку спікер українського парламенту Володимир Гройсман - єврей, який говорив українською, потім голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі - грузин, який говорив російською, ще двоє гостей були американці - один говорив російською, інший українською.

Читайте такожПутін не зважиться на повномасштабну війну - американський експерт"Гості-українці говорили російською до російськомовних учасників, що відповідає прийнятому в суспільстві правилу хорошого тону. Говорячи один з одним, українці обирали різні комбінації. Зазвичай українці говорили один з одним українською, але пара місцевих експертів ставили питання російською", - пише історик.

Снайдер звернув увагу і на те, що хоча українські політики та журналісти легко переходять з мови на мову, це анітрохи не заважає звичній до цього аудиторії. Він підкреслив, що в Україні двомовність є не лише фактичним станом справ, а й просто повсякденним виявом ввічливості.

При цьому історик наголошує на парадоксальності російського вторгнення до України під приводом захисту права вільно говорити російською.

"Це все одно, якби Америка вторглася в Канаду для захисту соціальної держави, або КНДР в Південну Корею для захисту капіталізму", - вважає Снайдер, зазначаючи, що значна частина російських інтелектуалів, (журналіст Євген Кисельов, сатирик Віктор Шендерович, історик Андрій Зубов), які не мають можливості вільно висловлювати свою думку в Росії, переїжджають жити і публікуються - російською мовою - в Україні.