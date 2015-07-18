Україна готує ще один позов до ЄСПЛ проти Росії - Мін'юст

Про це в ході зустрічі з представниками Європейської служби зовнішньої діяльності щодо обговорення наслідків незаконної окупації частини території України повідомив заступник Міністра юстиції Антон Янчук, передає прес-служба відомства.

«У вересні ми збираємося подати ще один позов проти Російської Федерації щодо фактів порушення Конвенції з прав людини, які не охоплюються попередніми судовими позовами», - заявив заступник Міністра юстиції.

Разом з тим, українська сторона веде переговори з РФ щодо тлумачення і застосування частини конвенцій ООН, де Російська Федерація визнає юрисдикцію відповідного арбітражу.

«Крім того, ми збираємося почати такі переговори щодо решти міжнародних договорів, де Російська Федерація визнає юрисдикції міжнародних судів та відповідних арбітражних інститутів. У результаті ми використаємо більшість інструментів врегулювання міжнародних спорів України і Російської Федерації щодо окупації АР Крим, організації та фінансування конфлікту на Донбасі», - наголосив Антон Янчук.

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Він також повідомив, що після окупації частини території Україні вдалося створити правову основу, яка забезпечує вирішення проблемних питань у цій сфері реєстрації прав.

«Ми прийняли Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України ». Відповідно до цього закону діяльність будь-яких державних органів чи посадових осіб на тимчасово окупованій території вважається незаконною, якщо ці органи чи особи створені, обирані чи призначені в не передбаченому законодавством України порядку», - зазначив заступник Міністра.

За його словами, усі фізичні та юридичні особи зберігають право власності та інші права на нерухоме майно та землю, які розташовані на тимчасово окупованих територіях.

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«Ми не визнали жодного документу, виданого установою чи органом, який є де-факто органами управління в АР Крим, та не є органом влади України, і збираємося дотримуватись такого підходу у майбутньому», - наголосив Антон Янчук.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала до Європейського суду з прав людини вже три позови проти Російської Федерації. Першу справу проти Росії Україна подала до ЄСПЛ ще у березні 2014 року під час подій, які призвели до анексії Криму.