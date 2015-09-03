Закон про прозорість медіавласності покаже справжніх власників ЗМІ - депутат

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар під час брифінгу у парламенті.

За її словами, прийняття закону стане однією з найсуттєвіших реформ в медіа сфері.

Так, Вікторія Сюмар повідомила, що згідно із законопроектом №1831 усі засоби масової інформації, у першу чергу електронні – телебачення і радіо, - які отримують від держави ліцензії, протягом півроку повинні подати документи про структуру медіавласності і кінцевих бенефіціарів до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також оприлюднити цю інформацію на своїх сайтах.

Крім того, як зазначила народний депутат, законопроект №1831 передбачає таку прогресивну норму, як заборона офшорним компаніям володіти українськими медіаресурсами.

«Власником частотного ресурсу в Україні є держава, але на сьогодні склалася така ситуація, що невідомо, кому ці частоти видаються, і невідомо, хто сьогодні фактично формує інформаційний простір, це означає – і бачення українцями тих процесів, які відбуваються в країні», - наголосила Сюмар.

За її словами, згідно з соціологічними даними, понад 80% українців хочуть знати, хто насправді володіє медіаресурсами в Україні.

«Зараз вперше Верховна Рада може зробити крок, який покаже і українцям, і державі, зокрема Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, інформацію про увесь ланцюг медіавласності: через які компанії зареєстровані українські засоби масової інформації і хто є кінцевими бенефіціарами, тобто тими людьми, які значною мірою, очевидно, впливають на редакційну політику українських телеканалів», - зазначила народний депутат.

Вона також зауважила, що відкриття інформації про власників медіаресурсів є одним із зобов’язань України перед цілою низкою міжнародних організацій.

Більше того, на думку керівника профільного комітету, забезпечення прозорості медіавласності в Україні дозволить журналістам ефективніше захищати свої трудові права, оскільки у разі виникнення конфліктів з керівництвом вони будуть точно знати, до кого висувати претензії та з ким судитися.

У свою чергу автор законопроекту №1831, представник фракції «Народний фронт» Микола Княжицький повідомив, що наполягатиме на внесенні до проекту закону норми про заборону заснування засобів масової інформації юридичними та фізичними особами, що належать до країни-агресора, якою на сьогоднішній день є Російська Федерація.

«У всьому іншому цей закон не містить жодних заборон та жодним чином не обмежує свободу слова», - наголосив він.