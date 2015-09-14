"Свобода" висунула мобілізованого екс-віце-спікера Кошулинського кандидатом у мери Львова

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода”, таке рішення сьогодні було ухвалено на з'їзді партії ВО "Свобода", який проходить у Києві.

Також з'їзд ухвалив рішення про те, що партія буде балотуватись в усі обласні ради, в усі ради обласних центрів і висуватиме кандидатів на посади мерів усіх обласних центрів.

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Як повідомили УНІАН у ВО „Свобода”, на даний час Кошулинський, який був мобілізований до лав Збройних сил України у лютому, прибув із зони АТО і перебуває в місці постійної дислокації в одній із військових частин.