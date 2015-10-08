Учасники ініціативи "21 листопада" звернулися до українців щодо місцевих виборів

У своєму зверненні учасники підкреслюють, що у суспільстві є очікування та враження, що наступні місцеві вибори будуть найбрутальнішими за останні роки. "Ці очікування постійно підтримуються, з одного боку, поведінкою українських політиків, і це знаходить своє відображення у перебігу передвиборчої боротьби. Водночас, з іншого боку, такі очікування підігріваються антиукраїнськими агентами, які таким чином намагаються підірвати довіру до демократії в Україні як такої", - говориться у документі.

Ініціатива закликає всі політичні сили, які йдуть на вибори — як парламентські партії, так і позапарламентську опозицію та нові політичні імена — визначити нові правила політичної боротьби епохи, яка розпочалася Революцією Гідності. "Під час війни та кризи, під час найбільших загроз українській державності та самому існуванню української політичної нації політики мусять свідомо відмовитися від застосування брудних виборчих технологій, від підкупу виборців, від використання адміністративного ресурсу тощо", - підкреслюють в Ініціативі.

Також учасники звернулися до виборців: "Ми закликаємо всіх громадян України, роблячи свій вибір, думати про завтрашній день та долю наступних поколінь. Ми будемо всіляко пропагувати принципи чесних виборів та тих, хто їх дотримується. Ми зробимо все можливе, щоб суспільство знало імена порушників і зневажало їх. Ми закликаємо всіх свідомих громадян разом з нами долучитися до цієї роботи".

"Як люди, що добре знають соціальну ситуацію в Україні, ми попереджаємо політиків — і владу, й опозицію: брудні вибори для величезної кількості наших співвітчизників стануть останньою краплею, що розпочне некерований і жорсткий процес «боротьби за справедливість» так, як це люди розуміють. Це використають для досягнення своїх цілей і вороги України. Наслідки цього процесу можуть бути смертельними для української державності. Чесні і прозорі місцеві вибори мусять стати достойним внеском і політиків, і решти громадян у подолання системної кризи в Україні та побудову демократичної держави заможних і щасливих людей", - підсумували в Ініціативі.

Примітка. Ініціатива «21 листопада» не є політичною організацією та не бере участі у виборах.

Винницький Михайло, В'ятрович Володимир, Давтян Ваче, Дацюк Сергій, Длігач Андрій, Жадан Сергій, Захаров Євген, Зисельс Йосип, Ісмагілов Саїд муфтій, Карабіц Кирило (мол.), Кіпіані Вахтанг, Коваленко Георгій протоієрей, Коваль Олександра, Кожемяко Всеволод, Кольцова Саша, Ксенофонтов Олександр, Курков Андрій, Кутовий Дмитро, Лижичко Руслана, Логуш Юрій, Пасько Данило, Пекар Валерій, Ройз Світлана, Рущишин Ярослав, Сеїтаблаєв Ахтем, Сич Віталій, Ткаченко Олександр, Троїцький Влад, Уткін Євген.

Про Ініціативу «21 листопада». Ініціатива «21 листопада» була створена 21 листопада 2014 р. у річницю початку подій на Майдані. Учасники Ініціативи «21 листопада» об'єдналися для утвердження в Україні європейських цінностей і поширення світом українських цінностей. До складу об’єднання увійшли 37 найвизначніших представників української науки, мистецтва, підприємців, релігійних та громадських діячів, представників різних національностей і конфесій. Учасники Ініціативи 21 Листопада реалізують власні проекти та надають всебічну підтримку іншім проектам у напрямках медіа, культури, освіти, суспільства, науки та інновацій, що впливають на розвиток європейських цінностей у сучасних українців.