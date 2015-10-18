Президент планує провести Нацраду реформ з питань імплементації змін для безвізового режиму з ЄС

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю ввечері.

«Я впевнений у тому, що наступного тижня у мене буде необхідність зустрітися з керівниками парламентських фракцій і провести Національну раду реформ із питань імплементації всіх необхідних змін» (для запровадження безвізового режиму - УНІАН), - сказав він.

Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада проголосує за всі необхідні закони для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

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Довідка УНІАН. Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації почався 29 жовтня 2008 року, а План дій із візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій лібералізації візового режиму і з вересня активно імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Верховна Рада 8 жовтня прийняла в першому читанні низку законопроектів, необхідних для безвізового режиму з ЄС. Зокрема, за основу схвалено законопроект, що дозволить накладати арешт на власність будь-яких осіб у рамках розслідування кримінального впровадження (законопроект №2541а); зміни до Кримінального кодексу України (законопроект №2540а), в якому передбачено конфіскацію майна у третіх осіб, причетних до тієї, що скоїла злочин; законопроект №3040 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів».

13 жовтня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що розраховує на ухвалення парламентом на початку листопада пакета законопроектів, необхідних для імплементації безвізового режиму з Європейським Союзом.

16 жовтня голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголосив, що закони щодо візової лібералізації мають бути ухвалені до 9 листопада, коли Міністерство закордонних справ України надсилатиме до Європейської комісії відповідну інформацію.

Він також зауважив, що до 22 жовтня депутати мають подати свої пропозиції до законопроектів до другого читання.

Єврокомісія до 15 грудня планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.