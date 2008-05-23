У Єдиному Центрі ставлять у приклад Росію і Англію

Народний депутат України, член політичної партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ пропонує 10% від вартості іноземної книги перераховувати на розвиток української книговидавництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

На її думку, українські книговидавці перебувають фактично на межі виживання.

«Розповсюдження книжкової продукції на 90% контролюються іноземним капіталом, переважно російським. Тут би нам став в нагоді досвід Великої Британії, котра задля захисту національного виробника вдалася до жорсткої податкової та митної політики щодо англомовної американської літератури», – сказала вона.

Л.ОРОБЕЦЬ вважає, що українській владі у дуеті із функціонерами від національного книжкового бізнесу час вдаватися до реальних кроків в ім’я захисту вітчизняного друкованого слова.

«Зокрема, із вартості кожної іноземної книги, що продається в Україні, варто було б принаймні 10% адресувати фонду підтримки україномовного книговидавництва», – пропонує представник “Єдиного Центру”.

На її переконання, мудра протекційна політика в українському книговидавництві задовольнить потреби усіх гравців нинішнього книжкового ринку. «Якісна українська книга поверне сторицею і державі, і бізнесу, і вдячному читачеві. Принаймні в російському бюджеті книговидавництво наразі обіймає п’яту позицію за сплатою податків, зокрема, після нафти та газу", – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.