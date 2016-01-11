Лише український народ має визначати свою Конституцію і не під "тиском" переговорів - депутат

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і РФ на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

"Конституція - є власність українських людей, українського народу. І тільки вони, через своїх представників, мають вирішувати, якою має бути Конституція. І ні в якому разі не у зв'язку з думками чи пропозиціями президентів інших країн світу, якими б вони не були", - сказав депутат.

Березюк наголосив, що це право українців - змінювати свою Конституцію.

"І в жодному разі не під тиском дипломатичних переговорів і ультиматумів чи умов. Тоді - це не наша Конституція. Тоді - це Конституція людей, які від нас вимагають. Завтра буде інша пропозиція", - сказав він і додав, що таким "не торгують".

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю німецькому виданню Bild Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

"Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи", - наголосив російський лідер.

"Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми", - додав він.

При цьому Путін заявив, що у Мінських угодах записано про зміни до Конституції на постійній основі.

"Тут написано, що зміни в Конституції мають бути на постійній основі. Уряд України вніс у перехідні положення, імплементував туди раніше прийнятий закон про особливий статус цих територій. Але цей закон, який вони внесли до Конституції, прийнято лише на три роки. Два роки вже минуло. Ми коли в Парижі зустрічалися, і канцлер ФРН, і президент Франції погодилися з тим, що цьому закону має бути надано інший характер, і він має бути включений туди на постійній основі. І президент Франції, і канцлер це підтвердили. Однак ця Конституція не була проголосована навіть у тому вигляді, в якому вона зараз є, а закону так і не надано статусу постійно діючого. Як можна вимагати від Москви те, що мають зробити в Києві наші колеги своїм рішенням?", - заявляє Путін.