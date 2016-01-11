Заява Путіна про відмову повернути Києву контроль над держкордоном на Донбасі не повинна викликати паніку - експерт

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач.

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"Виходячи з логіки почерговості виконання пунктів Мінського алгоритму, тут в даному випадку раціональне зерно у Путіна є, тобто йому є на що послатися у своїй позиції. І це, очевидно, одна з тих причин, чому він свого часу ці пункти підписав. Але з його уваги зникає необхідність виконання перших пунктів цих домовленостей, зокрема повного і остаточного припинення вогню на Донбасі, відведення озброєння, обмін полоненими, а ці пункти не виконані досі", - зазначив експерт.

Як зауважив Горбач, Україна розпочала конституційний процес, на який посилається Путін, "але на той момент перші пункти, саме "військові" пункти, а не політичні не виконувалися і не виконуються до цього часу".

"Не можна почати виконувати політичну частину, не виконавши і не дотримуючись військової", - підкреслив експерт.

За його словами, Україні треба на це реагувати як на звичайне інтерв’ю політика, адже російська позиція вже давно в переговорах базується на тому, що все залежать від України, а вона їх не виконує. «Реально Україна робить кроки з виконання Мінських домовленостей, Росія їх не робить», - сказав Горбач.

"Тому панікувати не потрібно. Мінські домовленості будуть ще якийсь час в цьому році існувати... Україна повинна і далі наполягати на тому, щоб були виконані перші пункти – "військові", стояти на своєму", - прокоментував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю німецькому виданню Bild президент РФ Володимир Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

"Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи", - сказав Путін.

"Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми", - додав він.

При цьому Путін заявив, що у Мінських угодах записано про зміни до Конституції на постійній основі.