Ющенко звинуватив Тимошенко у консервації нечесної приватизації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив власні пропозиції до проекту Державної програми приватизації на 2008-2012 роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, пропозиції були висловленні в листі до Верховної Ради України.

В.ЮЩЕНКО підкреслює надзвичайну важливість розгляду у парламенті проекту Державної програми приватизації на 2008-2012 роки.

На думку глави держави, процес приватизації в Україні відбувається у недосконалому правовому полі. “Фактично ми працюємо за Державною програмою приватизації 2000-2002 років, яка давно втратила актуальність і не відповідає вимогам сьогодення. Внаслідок цього є можливими рішення про приватизацію стратегічних підприємств у неконкурентний спосіб чи за заниженою вартістю”, - наголошується в повідомленні.

Президент України вважає небезпечним той факт, що основним критерієм для визначення доцільності приватизації об`єктів державної власності є обсяг коштів для фінансування дефіциту державного бюджету, а не стратегічні інтереси держави, зокрема аспекти національної безпеки.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, Україна потребує сучасної ефективної моделі приватизації. Її підгрунтя передбачено у Концептуальних засадах реалізації національних інтересів у сфері приватизації, затверджених рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 15 лютого 2008 року. Проте урядом це рішення виконано не повною мірою.

Принциповим, на думку Президента, є те, що розроблені урядом та внесені до парламенту законопроекти консервують старі механізми приватизації.

Тому сьогодні глава держави, у листі до Верховної Ради, висловив свої застереження до зазначених законопроектів та надав пропозиції до Державної програми приватизації. Це стосується переходу від фіскальної до інвестиційної моделі приватизації, особливостей приватизації підприємств-монополістів, науково-дослідних установ, містоутворюючих підприємств, удосконалення післяприватизаційної політики держави.

Україні потрібний системний, прозорий та продуманий план дій у сфері приватизації. Тому глава держави вкотре наголошує на тому, що програму приватизації необхідно грунтовно доопрацювати з урахуванням усіх висловлених зауважень та пропозицій.