Львівська облрада звинувачує Кабмін

Наслідки стихійного лиха, що сталося 24-27 липня і спричинило багатомільйонні збитки як економіці Львівської області, так і тисячам приватних господарств краю, могли б бути набагато меншими, якби органи виконавчої влади та Кабінет міністрів України належним чином поставилися до проблеми захисту населених пунктів від повеней та паводків, інших природних лих.

Про це йдеться у Зверненні президії Львівської обласної ради до Кабінету міністрів України та Львівської обласної державної адміністрації щодо розробки державної та обласної Програм протипаводкових заходів, прийнятому президією Львівської облради 28 липня. Текст звернення є у розпорядженні УНІАН.

У зверненні, текст якого є у розпорядженні УНІАН, сказано, що “ось уже майже рік Кабмін України не може "погодити" Регіональної програми протипаводкових заходів щодо захисту населених пунктів та територій гірських районів Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей на 2008-2012 роки”.

За даними облради, “цей документ пройшов усі необхідні погодження на рівні органів місцевого самоврядування та виконавчої влади трьох областей і, на жаль, від грудня 2007 року "застряг" у владних столичних урядових кабінетах”.

Президія облради зазначає, що ще у 2006 році регіональними підрозділами Державного комітету України з водного господарства було розроблено унікальний проект "Створення ємностей для акумуляції паводкової води в заплаві р. Дністер". Його реалізація дала б змогу акумулювати до 170 млн. м3 паводкових вод і знизити рівень паводкової хвилі в басейні Дністра до 2-3 м. Орієнтовна загальна вартість цього проекту - 80 млн. грн. А це в десятки разів менше від збитків, які завдав удар стихії західним областям 24-27 липня ц.р., підкреслюється у зверненні.

У зв’язку з цим Президія Львівської обласної ради звертається до Кабінету міністрів України з проханням терміново розглянути та прийняти вищезгадані протипаводкові програми.

Також автори звернення доручили Львівській облдержадміністрації провести комплексну інвентаризацію територій, які потрапляють під можливий вплив повеней та паводків, і подати на розгляд обласної ради відповідну програму заходів щодо їх убезпечення.