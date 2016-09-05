ОБСЄ засуджує підпал офісу "Інтера"

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві ОБСЄ.

"Насильство ніколи не є прийнятною відповіддю на незгоду з редакційною політикою, навіть якщо новини вважаються провокаційними та спірними", - сказала Міятович.

Разом з тим вона зазначила, що напад засудив президент України Петро Порошенко та Національна спілка журналістів України.

Також представник ОБСЄ позитивно оцінила швидку реакцію правоохоронних органів на інцидент.

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"Я вітаю швидкий початок розслідування з боку влади. Я сподіваюся, що вони зроблять все, що від них залежить, аби гарантувати безпечну роботу працівникам "Інтера", - додала вона.

Крім того, Міятович висловила стурбованість з приводу того, що 1 вересня було заборонено в'їзд в Україну журналісту "Інтера" Данилу Русакову та декільком співробітникам, а щодо колишньої журналістки каналу Марії Русакової та менеджеру Ігоря Шувалова, як зазначає ОБСЄ,проводяться розслідування Службою безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було декілька загорянь. Пожежу було локалізовано о 18:01.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

На даний час біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувається акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагають припинити роботу телеканалу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистське ЗМІ Росії.