Наступний Кабмін можна сформувати не раніше квітня

Ряд політологів у рамках проекту аналітичного центру “Відкрита політика” підбили політичні підсумки тижня.

Аналізуючи ситуацію, що склалася на сьогодні в парламенті, президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ зауважив, що ні 7, ні 14, ні 21 грудня виборів не буде.

“Ми спостерігаємо позиційну війну між політичними силами, яка спрямована на затягування виборів. Відповідно, їхнє можливе проведення наприкінці грудня - початку січня пройде у рамках не нормальної політичної конкуренції, а в умовах: “хто собі більше напише голосів виборців”. Тому, якщо говорити про стратегічні прогнози, вибори можуть відбутися або наприкінці січня, або на початку лютого наступного року. При цьому формування і початок роботи парламенту припаде десь на середину березня, а формування уряду відбудеться уже в квітні”, - прогнозує І.ЖДАНОВ.

У зв’язку з цим він констатував, що криза у державі затягнеться ще як мінімум на півроку. “Це спричинить подальшу ненормальну роботу усіх органів державної влади”, - вважає політолог.

У свою чергу, директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що політологи сьогодні вимушені коментувати “не політику, а її відсутність, зокрема, щодо вкрай важливих для країни в умовах фінансової і економічної кризи державницьких рішень”.

“У Верховній Раді сьогодні – патова ситуація, повний ступор, тупик. Заручником і жертвою цього політичного протистояння став пакет антикризових заходів”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

При цьому, за словами політолога, нинішня ситуація тактично є більш вигідною для БЮТ. “Кожний новий день такого політичного “зависання” у Верховній Раді та навколо виборчого процесу, який ніяк не розпочнеться, віддаляє дату виборів”, - зауважив експерт.

Як один із можливих варіантів компромісу В.ФЕСЕНКО назвав досягнення домовленостей про першочергове прийняття пакету антикризових дій, доопрацювання бюджету на 2009 рік з одночасним перенесенням дати виборів на початок 2009 року.

За словами директора Аналітичного центру моделювання ситуацій Віталія БАЛИ, саме у січні-лютому наступного року (на цей час, можливо, будуть перенесені вибори) держава, населення країни якнайсильніше відчують наслідки економічної кризи, що насувається.

“Тоді вибори взагалі можуть не відбутися. Адже за економічної ситуації, яка буде значно гіршою, ніж зараз, не думаю, що хтось візьме на себе відповідальність втягнути країну в дострокові вибори”, - припустив В.БАЛА.